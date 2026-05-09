Гости парада в Москве получат специальные подарки

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальные подарки к параду на Красной площади изготовила компания ZVEZDA, которая занимается производством сборных моделей военных техники и настольных игр, выяснило РИА Новости.
На торжествах прошлых лет гостям парада дарили сборные модели российской военной техники, произведенные этой компанией, а в год 80-летия Победы в числе других подарков была настольная игра "Штурм Берлина" от этого же производителя.
"Мы давно сотрудничаем (с организаторами парада - ред.)… В этом году тоже уже произведена партия специальная и отгружена", - рассказал агентству представитель компании.
Собеседник уточнил, что изготавливаемые для парада подарки всегда эксклюзивны - купить точно такой же в магазине производителя нельзя.
"Это госзаказ, мы не имеем права торговать этим. Это заказ под трибуну, то есть это специальная limited edition", - отметил представитель компании.
Как правило, в основу будущего подарка ложится одна из имеющихся моделей, но к параду в нее обязательно добавляют дополнительные детали, уточнил производитель. Для этого готовят специальный макет, получается лимитированный набор в специальной упаковке с логотипом Победы.
Но какой именно памятный презент гости парада получат в этом году, компания пока держит в секрете.
"Мы не можем назвать модель до самого события. Это должен быть сюрприз для участников", - пояснил собеседник агентства.
В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
