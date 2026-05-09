Гости парада в Москве получат специальные подарки

Гости на трибуне перед началом парада в Москве. Архивное фото

Гости на трибуне перед началом парада в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания ZVEZDA изготовила специальные подарки для гостей парада на Красной площади в Москве.

Подарки для парада эксклюзивны и не продаются в магазинах, так как это limited edition под госзаказ.

В основу подарка ложится одна из моделей компании с добавлением специальных деталей, но пока модель держится в секрете.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальные подарки к параду на Красной площади изготовила компания ZVEZDA, которая занимается производством сборных моделей военных техники и настольных игр, выяснило РИА Новости.

На торжествах прошлых лет гостям парада дарили сборные модели российской военной техники, произведенные этой компанией, а в год 80-летия Победы в числе других подарков была настольная игра "Штурм Берлина" от этого же производителя.

"Мы давно сотрудничаем (с организаторами парада - ред.)… В этом году тоже уже произведена партия специальная и отгружена", - рассказал агентству представитель компании.

Собеседник уточнил, что изготавливаемые для парада подарки всегда эксклюзивны - купить точно такой же в магазине производителя нельзя.

"Это госзаказ, мы не имеем права торговать этим. Это заказ под трибуну, то есть это специальная limited edition", - отметил представитель компании.

Как правило, в основу будущего подарка ложится одна из имеющихся моделей, но к параду в нее обязательно добавляют дополнительные детали, уточнил производитель. Для этого готовят специальный макет, получается лимитированный набор в специальной упаковке с логотипом Победы.

Но какой именно памятный презент гости парада получат в этом году, компания пока держит в секрете.

"Мы не можем назвать модель до самого события. Это должен быть сюрприз для участников", - пояснил собеседник агентства.