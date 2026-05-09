Рейтинг@Mail.ru
Гости парада в Москве получат специальные подарки - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 09.05.2026
Гости парада в Москве получат специальные подарки

РИА Новости: компания ZVEZDA подготовила подарки для гостей парада в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГости на трибуне перед началом парада в Москве
Гости на трибуне перед началом парада в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Гости на трибуне перед началом парада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания ZVEZDA изготовила специальные подарки для гостей парада на Красной площади в Москве.
  • Подарки для парада эксклюзивны и не продаются в магазинах, так как это limited edition под госзаказ.
  • В основу подарка ложится одна из моделей компании с добавлением специальных деталей, но пока модель держится в секрете.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальные подарки к параду на Красной площади изготовила компания ZVEZDA, которая занимается производством сборных моделей военных техники и настольных игр, выяснило РИА Новости.
На торжествах прошлых лет гостям парада дарили сборные модели российской военной техники, произведенные этой компанией, а в год 80-летия Победы в числе других подарков была настольная игра "Штурм Берлина" от этого же производителя.
Праздничные украшения в Москве во время подготовки к параду Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
На парад Победы в Москве пригласили военных атташе иностранных государств
7 мая, 15:38
"Мы давно сотрудничаем (с организаторами парада - ред.)… В этом году тоже уже произведена партия специальная и отгружена", - рассказал агентству представитель компании.
Собеседник уточнил, что изготавливаемые для парада подарки всегда эксклюзивны - купить точно такой же в магазине производителя нельзя.
"Это госзаказ, мы не имеем права торговать этим. Это заказ под трибуну, то есть это специальная limited edition", - отметил представитель компании.
Как правило, в основу будущего подарка ложится одна из имеющихся моделей, но к параду в нее обязательно добавляют дополнительные детали, уточнил производитель. Для этого готовят специальный макет, получается лимитированный набор в специальной упаковке с логотипом Победы.
День Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Открытки с Днем Победы 9 Мая 2026: советские и авторские с поздравлениями
Вчера, 20:00
Но какой именно памятный презент гости парада получат в этом году, компания пока держит в секрете.
"Мы не можем назвать модель до самого события. Это должен быть сюрприз для участников", - пояснил собеседник агентства.
В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
День Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
День Победы: история и традиции праздника
Вчера, 23:43
 
МоскваДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала