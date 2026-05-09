В генконсульстве России в Осаке прошли мероприятия в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2026
10:07 09.05.2026
В генконсульстве России в Осаке прошли мероприятия в честь Дня Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Значок с надписью "Победа"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В генконсульстве России в Осаке прошли мероприятия в честь Дня Победы.
  • Генеральный консул Александр Терских отметил значение героизма многонационального советского народа и важность сохранения памяти о подвиге в Великой Отечественной войне.
  • В рамках мероприятия была проведена акция "Бессмертный полк" в формате фотоэкспозиции.
ОСАКА, 9 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы, прошли в генеральном консульстве России в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
С поздравлением к собравшимся обратился генеральный консул России в Осаке Александр Терских. Он отметил значение героизма многонационального советского народа для победы в Великой Отечественной войне и важность сохранения памяти об этом подвиге.
В рамках мероприятия также была проведена акция "Бессмертный полк" в формате фотоэкспозиции.
После официальной части состоялся праздничный концерт с участием Центра поддержки русской культуры "Родина" во главе с художественным руководителем Миленой Нурпеисовой, ансамбля "Катюша" Русского культурного центра Киото под руководством Виктории Толстовой, балетной студии "Лилия", возглавляемой Лилией Канагава, балетной академии Korolev Takuda Ballet Academy под руководством Александра Королева и художественного руководителя Саяки Такуда, а также студии балета Алевтины Кагия.
По завершении концерта для гостей мероприятия был организован праздничный фуршет.
