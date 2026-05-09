Рейтинг@Mail.ru
В Омске начался парад Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 09.05.2026
В Омске начался парад Победы

В Омске начался парад в честь 81-й годовщины Победы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Омске
Военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Омске - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске начался парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • Парад проходит на Соборной площади, в этом году организаторы решили отказаться от военной техники, но на параде будет представлен легендарный танк Т-34.
  • В 11:00 в городе начнется шествие "Бессмертного полка".
ОМСК, 9 май - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины в Великой Отечественной войне начался в Омске, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Парад традиционно проходит на Соборной площади в Омске перед зданием правительства и Свято-Успенским кафедральным собором. На праздничное мероприятие собрались тысячи омичей. В этом году организаторы решили отказаться от военной техники, но на параде будет представлен легендарный танк Т-34. Командование парада возглавил командующий 33-й гвардейской ракетной армии в Омске гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Пока стоит Россия: страна героев празднует День Победы
Вчера, 08:00
"Поздравляю вас с Днем Победы. Восемьдесят один год отделяет нас от мая 1945 года. Фашистские оккупанты рассчитывали молниеносно захватить нашу землю, но им не удалось это сделать ни за несколько недель, ни за долгих четыре года. Великая Победа была вырвана у матерого и циничного врага усилиями каждого жителя страны. Все, от мала до велика, внесли свой вклад в общее дело, будь то на фронте, в партизанских отрядах, в полях, в госпиталях. Да здравствует народ - победитель, да здравствует Россия!" - сказал с трибуны Хоценко.
В 11.00 (8.00 мск) стартует шествие "Бессмертного полка". Колонна пройдет от библиотеки имени Пушкина и до Ленинградского моста. По Иртышу проплывут суда с портретами ветеранов. Праздничная семичасовая концертная программа "Одна страна, одна судьба, одна Победа!" продлится до вечера.
Захарова: Память о войне могла оборваться в 90-е, но этого не допустили - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Захарова рассказала о восстановлении цепочки памяти о войне и Победе
Вчера, 06:32
 
ОмскВиталий ХоценкоТ-34День Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала