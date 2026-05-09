В Омске начался парад Победы

ОМСК, 9 май - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины в Великой Отечественной войне начался в Омске, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

В 11.00 (8.00 мск) стартует шествие "Бессмертного полка". Колонна пройдет от библиотеки имени Пушкина и до Ленинградского моста. По Иртышу проплывут суда с портретами ветеранов. Праздничная семичасовая концертная программа "Одна страна, одна судьба, одна Победа!" продлится до вечера.