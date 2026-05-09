Гол Олисе принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
21:33 09.05.2026 (обновлено: 22:15 09.05.2026)
Гол Олисе принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом" в матче Бундеслиги

Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 1:0.
  • Гол забил Майкл Олисе на 56-й минуте.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Вольфсбург" в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Майкл Олисе (56-я минута). На 36-й минуте пенальти не реализовал нападающий мюнхенцев Гарри Кейн.
09 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Вольфсбург
0 : 1
Бавария
56‎’‎ • Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
Досрочно ставшая чемпионом "Бавария" набрала 86 очков. "Вольфсбург" с 26 баллами располагается на 16-й строчке.
