Гол Олисе принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом" в матче Бундеслиги

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Вольфсбург" в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Майкл Олисе (56-я минута). На 36-й минуте пенальти не реализовал нападающий мюнхенцев Гарри Кейн.
Досрочно ставшая чемпионом "Бавария" набрала 86 очков. "Вольфсбург" с 26 баллами располагается на 16-й строчке.