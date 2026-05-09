Обама паникует и выходит из тени, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший президент США Барак Обама паникует и выходит из тени.
- Национальная разведка США ранее обвинила Обаму в создании теории о "российском следе" в связи с Трампом.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама паникует и выходит из тени в надежде получить дополнительную защиту.
Национальная разведка США ранее обвинила Обаму в создании опровергнутой впоследствии теории о "российском следе" — якобы связях нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Москвой.
Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был похож на болото
25 апреля, 18:59
"Автор выдумки о Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. — Прим. ред.) президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст (ему. — Прим. ред.) дополнительную защиту", — говорится в публикации на странице Дмитриева в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни видео, в котором канадский лидер приветствовал экс-президента США на встрече в Торонто.
Трамп не раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016-2017 годах, при Обаме, расследование против тогда еще кандидата в президенты вело ФБР. Следователи пытались выяснить, вступал ли Трамп в сговор с российскими властями ради победы на выборах. Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.
Российская сторона и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США называл их политически мотивированными.