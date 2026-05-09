Рейтинг@Mail.ru
Обама паникует и выходит из тени, заявил Дмитриев - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 09.05.2026 (обновлено: 12:45 09.05.2026)
Обама паникует и выходит из тени, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: Обама паникует и выходит из тени в надежде на защиту

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший президент США Барак Обама паникует и выходит из тени.
  • Национальная разведка США ранее обвинила Обаму в создании теории о "российском следе" в связи с Трампом.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама паникует и выходит из тени в надежде получить дополнительную защиту.
Национальная разведка США ранее обвинила Обаму в создании опровергнутой впоследствии теории о "российском следе" — якобы связях нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Москвой.
Барак Обама и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был похож на болото
25 апреля, 18:59
"Автор выдумки о Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. — Прим. ред.) президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст (ему. — Прим. ред.) дополнительную защиту", — говорится в публикации на странице Дмитриева в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни видео, в котором канадский лидер приветствовал экс-президента США на встрече в Торонто.
Трамп не раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016-2017 годах, при Обаме, расследование против тогда еще кандидата в президенты вело ФБР. Следователи пытались выяснить, вступал ли Трамп в сговор с российскими властями ради победы на выборах. Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.
Российская сторона и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США называл их политически мотивированными.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Обама и Байден оставили после себя "авгиевы конюшни", заявила Захарова
8 мая, 05:07
 
В миреСШАРоссияКанадаБарак ОбамаДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала