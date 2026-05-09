Россиян продолжат блокировать в Claude, ChatGPT и Gemini

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google продолжат блокировать пользователей из России в Claude, ChatGPT и Gemini.

Блокировки чаще затрагивают крупные проекты и компании, признаки корпоративного использования из России могут привести к потере доступа.

Для обхода блокировок используются различные методы, но они могут вызвать дополнительные проверки или даже полную блокировку аккаунта.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американские компании-разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini активно выявляют пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию, блокируя их, и продолжат это делать, рассказал РИА Новости директор по экспериментальным продуктам MWS AI (входит в МТС Web Services) Сергей Пономаренко.

"Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google активно применяют инструменты выявления пользователей из неподдерживаемого региона и будут дальше совершенствовать их, поэтому россиян ждут новые волны блокировок в Claude, ChatGPT и Gemini", - сообщил он.

По его словам, россияне и российские компании должны быть готовы к тому, что могут потерять доступ в любой момент. При этом блокировки чаще затрагивают крупные проекты и компании - предположительно, когда система фиксирует признаки корпоративного использования из России , пояснил эксперт.

Он объяснил, что зарубежные ИИ-сервисы автоматически определяют страну пользователя по его IP-адресу - цифровому идентификатору устройства в интернете. Для этого они используют специальные базы данных, которые обновляются не мгновенно. Из-за этой задержки российский адрес какое-то время может восприниматься системой как европейский, и сервис работает нормально. Однако после планового обновления базы адрес получает российскую "прописку" - и сервис автоматически включает ограничения.

Эксперт добавил, что системы безопасности отдельно анализируют поведение аккаунта и косвенные признаки: например, если аккаунт за короткое время несколько раз "переезжает" из страны в страну, это тоже сигнал тревоги для алгоритмов.

"Подозрение могут вызвать постоянные входы из разных стран за короткое время, использование известных VPN или прокси, слишком большое количество запросов, массовое создание аккаунтов, а также попытки обойти блокировки или фильтры безопасности", - пояснил Пономаренко.

Он заметил, что иногда аккаунт не блокируют полностью, а отправляют на дополнительную проверку - например, если система считает активность нетипичной или рискованной. В таких случаях доступ могут восстановить после подтверждения личности или обращения в поддержку. Однако в случае потери аккаунта данные пропадают вместе с ним.