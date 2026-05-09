Рейтинг@Mail.ru
Россиян продолжат блокировать в Claude, ChatGPT и Gemini - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 09.05.2026
Россиян продолжат блокировать в Claude, ChatGPT и Gemini

Разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini продолжат блокировать россиян

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google продолжат блокировать пользователей из России в Claude, ChatGPT и Gemini.
  • Блокировки чаще затрагивают крупные проекты и компании, признаки корпоративного использования из России могут привести к потере доступа.
  • Для обхода блокировок используются различные методы, но они могут вызвать дополнительные проверки или даже полную блокировку аккаунта.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американские компании-разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini активно выявляют пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию, блокируя их, и продолжат это делать, рассказал РИА Новости директор по экспериментальным продуктам MWS AI (входит в МТС Web Services) Сергей Пономаренко.
"Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google активно применяют инструменты выявления пользователей из неподдерживаемого региона и будут дальше совершенствовать их, поэтому россиян ждут новые волны блокировок в Claude, ChatGPT и Gemini", - сообщил он.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Эксперт назвал главную опасность ИИ
20 марта, 02:18
По его словам, россияне и российские компании должны быть готовы к тому, что могут потерять доступ в любой момент. При этом блокировки чаще затрагивают крупные проекты и компании - предположительно, когда система фиксирует признаки корпоративного использования из России, пояснил эксперт.
Он объяснил, что зарубежные ИИ-сервисы автоматически определяют страну пользователя по его IP-адресу - цифровому идентификатору устройства в интернете. Для этого они используют специальные базы данных, которые обновляются не мгновенно. Из-за этой задержки российский адрес какое-то время может восприниматься системой как европейский, и сервис работает нормально. Однако после планового обновления базы адрес получает российскую "прописку" - и сервис автоматически включает ограничения.
Эксперт добавил, что системы безопасности отдельно анализируют поведение аккаунта и косвенные признаки: например, если аккаунт за короткое время несколько раз "переезжает" из страны в страну, это тоже сигнал тревоги для алгоритмов.
"Подозрение могут вызвать постоянные входы из разных стран за короткое время, использование известных VPN или прокси, слишком большое количество запросов, массовое создание аккаунтов, а также попытки обойти блокировки или фильтры безопасности", - пояснил Пономаренко.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Эксперт рассказал, почему не стоит делиться медицинскими данными с ИИ
19 января, 06:44
Он заметил, что иногда аккаунт не блокируют полностью, а отправляют на дополнительную проверку - например, если система считает активность нетипичной или рискованной. В таких случаях доступ могут восстановить после подтверждения личности или обращения в поддержку. Однако в случае потери аккаунта данные пропадают вместе с ним.
Эксперт также напомнил, что, согласно политике конфиденциальности Anthropic и ChatGPT, компания сохраняет доступ к диалогам. "Поэтому полную безопасность данных пользователи и компании могут обеспечить, только используя модели в закрытом контуре организации - на собственной инфраструктуре", - заключил Пономаренко.
Основатель и главный специалист по ии в I3Mation и главный специалист по стратегии и управлению в области ии в Halliburton Джеймс Сэйлс - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Эксперт предположил, когда автономные ИИ-агенты станут привычным явлением
21 декабря 2025, 15:07
 
ТехнологииРоссияМТСGoogleВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала