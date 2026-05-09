Житель Нарвы рассказал, что почти каждый день покупает продукты в России

ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 9 мая - РИА Новости. Житель эстонской Нарвы Сергей рассказал РИА Новости, что почти каждый день переходит границу с Россией, чтобы купить для себя качественные продукты.
"Я прихожу почти каждый день... Продукты покупаю, качественные продукты... Ну и здесь энергетика другая, даже не передать словами, как только пересекаешь границу", - сказал собеседник агентства.
Накануне на погранпереходе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом выстроились многочасовые очереди.