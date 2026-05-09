Житель Нарвы рассказал, что почти каждый день покупает продукты в России
02:09 09.05.2026
Житель Нарвы рассказал, что почти каждый день покупает продукты в России

Житель Нарвы рассказал, что почти ежедневно ходит в Ивангород за продуктами

Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) – Ивангород (Россия)
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) – Ивангород (Россия). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель эстонской Нарвы Сергей почти каждый день переходит границу с Россией, чтобы купить продукты.
  • Мужчина прибыл в Ивангород, чтобы посмотреть концерт «Берега Победы» у стен Ивангородской крепости.
  • На погранпереходе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом выстроились многочасовые очереди.
ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 9 мая - РИА Новости. Житель эстонской Нарвы Сергей рассказал РИА Новости, что почти каждый день переходит границу с Россией, чтобы купить для себя качественные продукты.
Мужчина рассказал, что пересек границу и прибыл в Ивангород, чтобы посмотреть концерт "Берега Победы". Он состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Концерт будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
"Я прихожу почти каждый день... Продукты покупаю, качественные продукты... Ну и здесь энергетика другая, даже не передать словами, как только пересекаешь границу", - сказал собеседник агентства.
Накануне на погранпереходе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом выстроились многочасовые очереди.
