Российский народ может выдержать все, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания.
- 9 мая отмечается 81-ая годовщина победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания, заявил президент России Владимир Путин.
День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-ая годовщина победы.
"Залог успеха - наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания", - сказал Путин в ходе выступления на Параде Победы на Красной Площади.