Муфтий Гайнутдин поздравил россиян с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Победа в ВОВ показала, что национальные различия "отступают перед стремлением людей объединить силы ради общего дела", заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий-шейх Равиль Гайнутдин (его обращение по случаю Дня Победы – в распоряжении РИА Новости).
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации,
многомиллионной уммы России и себя лично радостно поздравляю граждан нашей страны с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победа, одержанная в 1945 году, стала нерушимым доказательством того, что национальные различия отступают перед стремлением миллионов людей объединить все свои силы ради общего дела. Победа советского народа была торжеством силы воли и духа, проявлением подлинного и бескорыстного патриотизма", - написал муфтий Гайнутдин.
Он отметил, что День Победы - особая дата, когда мы каждый раз переживаем "трагические события Великой Отечественной войны и испытываем особое чувство гордости за наш народ и его историю".
"Чувства справедливости и любви к Родине, переданные нам от наших предков, помогают нам и сегодня, в дни специальной военной операции, противостоять попыткам деструктивных сил разобщить нас. Обращаю свои молитвы ко Всевышнему Господу с пробой благословить Россию и её многонациональный и многорелигиозный народ, ниспослать нам мира и процветания", - заключил муфтий Гайнутдин.
