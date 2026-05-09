Путин: иностранные лидеры приехали в Москву, не зная о разрядке ситуации

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Иностранные лидеры принимали решение приехать в Москву на парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не зная заранее о разрядке ситуации, заявил президент России Владимир Путин.

"Им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали", - заявил российский лидер журналистам.