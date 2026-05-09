20:54 09.05.2026 (обновлено: 21:00 09.05.2026)
Заседание словацко-российской межправкомиссии пройдет в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
  • Заседание межправительственной словацко-российской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Москве.
  • Словацкую делегацию на заседании возглавит глава МИД республики Юрай Бланар.
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, работа которой будет восстановлена, состоится в Москве, словацкую делегацию возглавит глава МИД Юрай Бланар, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Важным решением является восстановление работы межправительственной словацко-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ближайшее заседание состоится в Москве", - сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Он уточнил, что возглавлять словацкую делегацию будет глава МИД республики Юрай Бланар.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
