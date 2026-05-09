Синоптик рассказала, когда в Москве потеплеет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве с 11 мая ожидается повышение температуры воздуха.
- Днем температура может достигнуть плюс 23 градусов, а ночью — от плюс 9 до плюс 13 градусов, при этом прогнозируются кратковременные дожди.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Температура воздуха будет повышаться в столице с 11 мая, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"С 11 мая температура воздуха в Москве будет повышаться - предварительно, до 14 мая. В понедельник будет до плюс 18, во вторник - до плюс 21, а 13 мая - до плюс 23 градусов тепла, однако во все эти дни, скорее всего, ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде дождей", - заявила синоптик.
Она добавила, что ночью температура воздуха тоже будет повышаться от плюс 9 до плюс 13 градусов, однако и в темное время суток прогнозируются кратковременные дожди.