В центре Москвы в День Победы ограничат движение транспорта

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение транспорта ограничат на ряде улиц и набережных в центре Москвы в День Победы.

С 05.00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на улице Тверской от улицы Моховая до Тверского бульвара, на Моховой - от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, на Большой Никитской улице - от улицы Моховая до Романова переулка, на Улице Петровка - от Дмитровского переулка до Театрального проезда, на Садовнической улице - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, на Гончарной набережной - от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической набережной - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, на Пречистенской набережной - от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.

Также движение ограничат на улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка, на Москворецкой, Кремлевской, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Котельнической, Болотной, Кадашевской набережных, в Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, в Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах, на Старой, Новой и Болотной площадях и на Большом Москворецком и Чугунном мостах.

Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 субботы на участках временных перекрытий запрещена парковка. Возможно временное закрытие подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу

С 05.30 мск и до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров.