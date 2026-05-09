Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы в День Победы ограничат движение транспорта - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 09.05.2026
В центре Москвы в День Победы ограничат движение транспорта

На нескольких улицах Москвы в День Победы ограничат движение транспорта

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Тверской улице в Москве
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Москвы в День Победы будет ограничено движение транспорта.
  • Будут закрыты для движения улицы и набережные, включая Тверскую, Моховую, Садовническую, Пречистенскую и другие.
  • Ограничения включают запрет парковки, возможное закрытие подземных переходов и изменение работы станций метро.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение транспорта ограничат на ряде улиц и набережных в центре Москвы в День Победы.
С 05.00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на улице Тверской от улицы Моховая до Тверского бульвара, на Моховой - от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, на Большой Никитской улице - от улицы Моховая до Романова переулка, на Улице Петровка - от Дмитровского переулка до Театрального проезда, на Садовнической улице - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, на Гончарной набережной - от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической набережной - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, на Пречистенской набережной - от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.
Парадный расчет - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
На Красной площади в Москве пройдет парад в честь Дня Победы
00:45
Также движение ограничат на улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка, на Москворецкой, Кремлевской, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Котельнической, Болотной, Кадашевской набережных, в Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, в Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах, на Старой, Новой и Болотной площадях и на Большом Москворецком и Чугунном мостах.
Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 субботы на участках временных перекрытий запрещена парковка. Возможно временное закрытие подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу.
С 05.30 мск и до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
Помимо этого, работа сервисов проката электросамокатов и велосипедов ограничена в зонах проведения мероприятий ко Дню Победы, проезд каршерингов и такси в этих зонах запрещен.
День Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
День Победы: история и традиции праздника
Вчера, 23:43
 
МоскваТверская улицаДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала