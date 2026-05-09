Власти Молдавии во главе с Санду возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, председатель парламента Игорь Гроссу и премьер-министр Александр Мунтяну в субботу, 9 мая приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и могилам воинов на территории мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла под траурную музыку в окружении депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и членов правительства. При этом территория комплекса была оцеплена силовиками, жителей города на мемориал во время официального мероприятия не пускали.