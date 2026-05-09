Власти Молдавии во главе с Санду возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе - РИА Новости, 09.05.2026
09:32 09.05.2026
Власти Молдавии во главе с Санду возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе

© Соцсети Майи СандуМайя Санду, Игорь Гроссу и Александр Мунтяну на церемонии возложения цветов к Вечному огню и могилам воинов на территории мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе
© Соцсети Майи Санду
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии во главе с Майей Санду возложили цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе 9 мая.
  • Территория мемориального комплекса была оцеплена силовиками, жителей города на мемориал во время официальной церемонии не пускали.
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, председатель парламента Игорь Гроссу и премьер-министр Александр Мунтяну в субботу, 9 мая приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и могилам воинов на территории мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла под траурную музыку в окружении депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и членов правительства. При этом территория комплекса была оцеплена силовиками, жителей города на мемориал во время официального мероприятия не пускали.
Ранее Санду называла 9 мая "трагичным днем" и призывала граждан "отказаться от громких мероприятий". Власти республики призывают отмечать 9 мая День Европы. Для проведения этого праздника в пятницу была зарезервирована главная площадь Кишинева, а участникам традиционных акций "Марш Победы" и "Бессмертный полк" власти запретили собираться в этом месте.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
