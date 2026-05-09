Интернет-ресурсы вне "белого списка" будут доступны в Москве с 13:00 мск - РИА Новости, 09.05.2026
12:37 09.05.2026 (обновлено: 12:39 09.05.2026)
Интернет-ресурсы вне "белого списка" будут доступны в Москве с 13:00 мск

Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве с 13:00 мск.
  • Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме, но при угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Интернет-ресурсы, не входящие в "белый список", будут доступны в Москве в полном объеме с 13.00 мск, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс".
"Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает "белый список" сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Уточняется, что при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов.
