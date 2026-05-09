Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил жителей с Днем Победы перед началом парада в Туле, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что 81-я годовщина Великой Победы – главный праздник для всей страны, праздник героизма и мужества, единства и сплоченности, патриотизма и безмерной любви к Отечеству.

"Трудно выразить словами чувства, которые переполняют нас в этот знаменательный день. Это огромная гордость за свою страну и ее народ, глубокая благодарность ветеранам! Мы склоняем головы перед теми, кто в страшные годы день за днем приближал час Победы. Перед солдатами и офицерами! Перед тружениками тыла! Перед теми, кто был лишен детства! Эта Победа навсегда вписана в историю человечества как величайший подвиг советского солдата – подвиг, изменивший судьбу мира. Миллионы жизней, искалеченные судьбы, разрушенные города – цена, которую заплатил наш народ за Победу. Народ-победитель выстоял, преодолел все тяготы и ужасы войны, освободил родную землю, всю Европу, разбил и уничтожил врага в его логове", - сказал Миляев.

В этом году регион отмечает 85-ю годовщину Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения городу почетного звания "город-герой".

"Огромный вклад в Победу внесли наши земляки – жители Тульской области. Этот год для нас особенный. Отвага, мужество и стойкость всегда отличали туляков, они всегда стояли на страже Отечества! Мы свято храним память о героях тех дней, передаем историческую правду из поколения в поколение. Тула была, есть и будет щитом и арсеналом России! Ничто нас не свернет с этого пути!" - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что история имеет свойство повторяться.

"Сегодня, как и десятки лет назад, защитники Отечества вновь проявляют самоотверженность и героизм, плечом к плечу теснят врага, шаг за шагом приближая Победу, а тыл в едином порыве делает все, чтобы им помочь. Цена победы всегда высока. Мы с глубокой скорбью вспоминаем наших воинов, отдавших жизни на полях сражений. Их подвиг бессмертен!" - подчеркнул он.

Глава региона добавил, что праздник Победы по-прежнему неразрывной нитью связывает всех.

"В единстве была, есть и будет сила и могущество великой России! В верности традициям. В непреклонной воле. В любви к Отечеству. Национальностей много – народ один! Праздник Победы – торжество единства народов России! Победа снова будет за нами! Слава поколению победителей! Слава Вооруженным Силам России! Слава великому российскому народу! Слава Отечеству! С Днем Великой Победы!" - сказал Миляев.

В год 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия героической обороны Тулы принято решение о присвоении парадным расчетам имен героев Тульской оборонительной операции.