"Мечта разбилась". Главный план ЕС провалился

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. Конфликт на Ближнем Востоке толкает цены на металлы вверх. Это, в свою очередь, создает трудности для европейской промышленности и ставит под сомнение реализацию амбициозного проекта ЕС. Смогут ли там реализовать задуманное — в материале РИА Новости.

До исторических максимумов

"В этом году металлы подорожают на 19 процентов. Цена алюминия, меди и олова достигнет исторических максимумов", — прогнозирует Всемирный банк (ВБ).

Ближний Восток — важный поставщик алюминия. Стоимость "авиационного металла", по оценкам, увеличится на 22 процента.

Президент и генеральный директор торговой группы Global Electronics Association, представляющей компании по всей цепочке поставок электроники (включая технологических гигантов Apple, Dell, Nvidia и Siemens), Джон Митчелл уверен: война в Иране приведет к дефициту алюминия, что серьезно повлияет на мировую электронную промышленность.

Влияние на ЕС

"Удар по европейской промышленности сильный. Там и так беда из-за дефицита и дороговизны энергоресурсов. А тут еще и металлы", — говорит профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

С одной стороны, после кризиса 2022-го ЕС ослабил зависимость от отдельных поставщиков ископаемого топлива и диверсифицировал снабжение, в том числе за счет импорта из США и Норвегии. С другой — нынешнее подорожание газа и нефти, связанное с геополитическими рисками и нарушениями поставок, вновь приводит к росту расходов на десятки процентов, отмечает исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировой экономики СПбГУ Ольга Трофименко.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке ЕС переплатил за газ и нефть 30 миллиардов евро.

Металл — базовый ресурс для большинства отраслей, поэтому подорожание затронет всех: строительство, транспорт, машиностроение, электронику и энергетику, перечисляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Закрытие предприятий в Европе может превратиться в полнейший обвал, добавляет Зайнуллин.

© AP Photo / Michael Sohn Автозавод Volkswagen в Германии

Еще одна проблема

В конце апреля Еврокомиссия представила план борьбы с энергокризисом, возникшим из-за войны в Иране. Среди прочего хотят ускорить зеленый переход.

"Государства, использующие больше возобновляемых источников или ядерной энергии, а также обладающие более гибкими сетями с достаточной мощностью, как правило, меньше страдают от резких колебаний цен. Поэтому в плане AccelerateEU ​​подчеркивается важность ускорения перехода к собственной чистой энергии", — говорится на сайте Еврокомиссии.

Но есть нюанс: для ветряков и солнечных батарей нужен металл.

"Производство оборудования для возобновляемой энергетики и модернизации сетей крайне металлоемко, а рост цен на сталь, алюминий и цветные металлы повышает капитальные затраты на единицу установленной мощности. При этом отрасли одновременно страдают от высоких цен на энергию", — указывает Трофименко.

В результате возникает противоречие, продолжает она.

Теоретически высокие цены на ископаемое топливо действительно делают возобновляемые источники более конкурентоспособными и стимулируют инвестиции в зеленую энергетику. Практически же сочетание дорогих энергоносителей и металлов с ограниченной бюджетной "подушкой" делает реализацию крупных инвестиционных программ сомнительной: увеличиваются капитальные затраты, растут требования к субсидиям и компенсирующим мерам, усиливается политическая чувствительность тарифов для домохозяйств и бизнеса.

Однако ЕС от энергоперехода, конечно, не откажется. Эксперты ожидают лишь коррекцию этой политики в сторону более осторожных мер.