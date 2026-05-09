Рейтинг@Mail.ru
"Мечта разбилась". Главный план ЕС провалился - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.05.2026 (обновлено: 08:02 09.05.2026)
"Мечта разбилась". Главный план ЕС провалился

Зайнуллин: подорожание металлов может нанести добивающий удар промышленности ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. Конфликт на Ближнем Востоке толкает цены на металлы вверх. Это, в свою очередь, создает трудности для европейской промышленности и ставит под сомнение реализацию амбициозного проекта ЕС. Смогут ли там реализовать задуманное — в материале РИА Новости.

До исторических максимумов

"В этом году металлы подорожают на 19 процентов. Цена алюминия, меди и олова достигнет исторических максимумов", — прогнозирует Всемирный банк (ВБ).
Ближний Восток — важный поставщик алюминия. Стоимость "авиационного металла", по оценкам, увеличится на 22 процента.
Президент и генеральный директор торговой группы Global Electronics Association, представляющей компании по всей цепочке поставок электроники (включая технологических гигантов Apple, Dell, Nvidia и Siemens), Джон Митчелл уверен: война в Иране приведет к дефициту алюминия, что серьезно повлияет на мировую электронную промышленность.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлюминиевые слитки
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Алюминиевые слитки

Влияние на ЕС

"Удар по европейской промышленности сильный. Там и так беда из-за дефицита и дороговизны энергоресурсов. А тут еще и металлы", — говорит профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
С одной стороны, после кризиса 2022-го ЕС ослабил зависимость от отдельных поставщиков ископаемого топлива и диверсифицировал снабжение, в том числе за счет импорта из США и Норвегии. С другой — нынешнее подорожание газа и нефти, связанное с геополитическими рисками и нарушениями поставок, вновь приводит к росту расходов на десятки процентов, отмечает исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировой экономики СПбГУ Ольга Трофименко.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Себе дороже". Китай готов нанести Европе ответный удар
8 мая, 08:00
Из-за конфликта на Ближнем Востоке ЕС переплатил за газ и нефть 30 миллиардов евро.
Металл — базовый ресурс для большинства отраслей, поэтому подорожание затронет всех: строительство, транспорт, машиностроение, электронику и энергетику, перечисляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Закрытие предприятий в Европе может превратиться в полнейший обвал, добавляет Зайнуллин.
© AP Photo / Michael SohnАвтозавод Volkswagen в Германии
Автозавод Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии

Еще одна проблема

В конце апреля Еврокомиссия представила план борьбы с энергокризисом, возникшим из-за войны в Иране. Среди прочего хотят ускорить зеленый переход.
"Государства, использующие больше возобновляемых источников или ядерной энергии, а также обладающие более гибкими сетями с достаточной мощностью, как правило, меньше страдают от резких колебаний цен. Поэтому в плане AccelerateEU ​​подчеркивается важность ускорения перехода к собственной чистой энергии", — говорится на сайте Еврокомиссии.
Но есть нюанс: для ветряков и солнечных батарей нужен металл.
"Производство оборудования для возобновляемой энергетики и модернизации сетей крайне металлоемко, а рост цен на сталь, алюминий и цветные металлы повышает капитальные затраты на единицу установленной мощности. При этом отрасли одновременно страдают от высоких цен на энергию", — указывает Трофименко.
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Акт капитуляции". На Западе ужаснулись решению ЕС в отношении России
6 мая, 19:57
В результате возникает противоречие, продолжает она.
Теоретически высокие цены на ископаемое топливо действительно делают возобновляемые источники более конкурентоспособными и стимулируют инвестиции в зеленую энергетику. Практически же сочетание дорогих энергоносителей и металлов с ограниченной бюджетной "подушкой" делает реализацию крупных инвестиционных программ сомнительной: увеличиваются капитальные затраты, растут требования к субсидиям и компенсирующим мерам, усиливается политическая чувствительность тарифов для домохозяйств и бизнеса.
Однако ЕС от энергоперехода, конечно, не откажется. Эксперты ожидают лишь коррекцию этой политики в сторону более осторожных мер.
© AP Photo / Michael SohnВетрогенераторы в Германии
Ветрогенераторы в Германии - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Ветрогенераторы в Германии
 
ЭкономикаБлижний ВостокЕвросоюзЕвропаЕврокомиссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала