Лукашенко назвал реваншистов врагами Белоруссии

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Противниками и врагами Белоруссии являются реваншисты, те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат и называет подвиг советского народа мифом, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Наш враг - реваншисты, прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронения дедов и прадедов", - сказал Лукашенко в ходе церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.
Он отметил, что пусть у фашизма сейчас другое лицо, это сути не меняет. По словам белорусского президента, в мире крепнут и наносят новые раны идеи сверхдержавности и собственного превосходства. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии помнят и чтят освободителей родной земли.