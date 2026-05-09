Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал реваншистов врагами Белоруссии - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 09.05.2026
Лукашенко назвал реваншистов врагами Белоруссии

Лукашенко назвал реваншистами тех, кто называет подвиг советского народа мифом

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал реваншистов врагами страны.
  • Лукашенко заявил, что реваншисты убирают останки советских солдат и называют подвиг советского народа мифом.
  • Белорусский президент подчеркнул, что в стране помнят и чтят освободителей родной земли.
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Противниками и врагами Белоруссии являются реваншисты, те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат и называет подвиг советского народа мифом, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«
"Наш враг - реваншисты, прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронения дедов и прадедов", - сказал Лукашенко в ходе церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.
Он отметил, что пусть у фашизма сейчас другое лицо, это сути не меняет. По словам белорусского президента, в мире крепнут и наносят новые раны идеи сверхдержавности и собственного превосходства. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии помнят и чтят освободителей родной земли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Лукашенко заявил о необходимости сохранить правду о войне
Вчера, 19:36
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала