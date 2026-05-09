Лукашенко возложил венок к Обелиску Победы

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне возложил венок к Обелиску Победы в центре Минска, церемонию возложения венков и цветов к монументу Победы транслируют в прямом эфире все национальные телеканалы.
Лукашенко поправил ленту на венке.
Вместе с президентом в церемонии участвовали его сыновья.
Цветы и венки к обелиску возложили представители республиканских и городских органов власти, духовенства, дипломатического корпуса и исполкома Содружества Независимых Государств. Цветы возложил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.