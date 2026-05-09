15:23 09.05.2026
Лукашенко сообщил Путину, что уже сказал кое-что за него

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко сообщил Путину, что уже сказал кое-что за него журналистам.
  • Это заявление он сделал после военного парада на Красной площади.
  • Президенты обменялись рукопожатиями и обнялись.
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что "уже сказал кое-что за него" журналистам.
Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко после военного парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, беседовал с журналистами, когда увидел проходившего Путина.
"Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас", - обратился Лукашенко к российскому президенту. На опубликованных кадрах не слышно, что ответил улыбнувшийся Путин.
Президенты обменялись рукопожатиями, обнялись, и Путин прошел дальше.
Глава российского государства пожал руку и сыну Лукашенко Николаю, который также присутствовал на торжествах в Москве.
БелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
