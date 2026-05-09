Лукашенко сообщил Путину, что уже сказал кое-что за него

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что "уже сказал кое-что за него" журналистам.
Видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас", - обратился Лукашенко к российскому президенту. На опубликованных кадрах не слышно, что ответил улыбнувшийся Путин.
Президенты обменялись рукопожатиями, обнялись, и Путин прошел дальше.
Глава российского государства пожал руку и сыну Лукашенко Николаю, который также присутствовал на торжествах в Москве.