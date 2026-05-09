Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него хорошее впечатление от парада в честь Дня Победы в Москве.

Военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в субботу в Москве

« "Я переживал, что вы укоротили его, думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошее впечатление", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала

Президент Белоруссии отметил, что после парада в Москве отправится в Минск, где будет возложение венков.