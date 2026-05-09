11:28 09.05.2026 (обновлено: 12:57 09.05.2026)
Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него хорошее впечатление от парада в честь Дня Победы в Москве.
Военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в субботу в Москве.
"Я переживал, что вы укоротили его, думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошее впечатление", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала.
Президент Белоруссии отметил, что после парада в Москве отправится в Минск, где будет возложение венков.
"Парады мы проводим в юбилейные дни, раз в пять лет получается. Думаю, что и россияне тоже перейдут на это", - добавил он.
МоскваБелоруссияАлександр ЛукашенкоДень Победы — 2026
 
 
