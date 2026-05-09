Лукашенко приехал на парад Победы в Москву с сыном - РИА Новости, 09.05.2026
10:13 09.05.2026 (обновлено: 10:51 09.05.2026)
Лукашенко приехал на парад Победы в Москву с сыном Николаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на парад Победы на Красной площади с сыном Николаем.
  • Лукашенко и его сын сидят на центральной трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими зарубежными гостями.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на парад Победы на Красной площади с сыном Николаем, передает корреспондент РИА Новости.
Лукашенко и его сын Николай сидят на центральной трибуне, откуда смотрит парад президент России Владимир Путин. Вместе с ними сидят другие зарубежные гости, а также ветераны Великой Отечественной войны.
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в субботу.
