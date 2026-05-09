Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что попытки переписать историю и посеять недоверие между белорусским и украинским народами обречены на провал.
"Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал", - приводит пресс-служба главы белорусского государства поздравление.
В нем Лукашенко отметил, что белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях, вместе переживали боль потерь и радость долгожданной весны 1945 года. "Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что в Белоруссии помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли.
Лукашенко пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долголетия, а жителям Украины - скорейшего установления мира и согласия.
