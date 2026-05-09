Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что попытки переписать историю и посеять недоверие между белорусским и украинским народами обречены на провал.