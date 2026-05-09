Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 09.05.2026
Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы

Лукашенко: любые попытки переписать историю провалятся

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы.
  • Лукашенко отметил, что попытки переписать историю и посеять недоверие между белорусским и украинским народами обречены на провал.
  • Президент Белоруссии пожелал украинским ветеранам здоровья и долголетия, а жителям Украины — скорейшего установления мира и согласия.
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что попытки переписать историю и посеять недоверие между белорусским и украинским народами обречены на провал.
"Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал", - приводит пресс-служба главы белорусского государства поздравление.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Вчера, 07:52
В нем Лукашенко отметил, что белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях, вместе переживали боль потерь и радость долгожданной весны 1945 года. "Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что в Белоруссии помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли.
Лукашенко пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долголетия, а жителям Украины - скорейшего установления мира и согласия.
День Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
День Победы: история и традиции праздника
8 мая, 23:43
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала