Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину, отметив, что память о Великой Отечественной войне служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества двух стран.

"Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси России , служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества", - приводит слова поздравления пресс-служба главы белорусского государства.

Именно поэтому, считает Лукашенко , "Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете".

"В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла", - отметил Лукашенко.