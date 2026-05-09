Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
07:52 09.05.2026 (обновлено: 07:53 09.05.2026)
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лукашенко назвал память о Великой Отечественной основой союзничества с Россией

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину.
  • Лукашенко отметил, что память о Великой Отечественной войне служит основой взаимного доверия и союзничества Беларуси и России.
  • Президент Белоруссии подчеркнул важность преодоления глобального кризиса безопасности и отметил значение подвига солдат и тружеников тыла в год 85-летия начала Великой Отечественной войны.
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину, отметив, что память о Великой Отечественной войне служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества двух стран.
"Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества", - приводит слова поздравления пресс-служба главы белорусского государства.
Именно поэтому, считает Лукашенко, "Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете".
"В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что их несгибаемые стойкость и самоотверженность "навсегда определили судьбу братских народов и всего человечества, даровали грядущим поколениям право на свободу и созидательный труд".
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДень Победы — 2026Политика
 
 
