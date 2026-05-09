Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину, отметив, что память о Великой Отечественной войне служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества двух стран.
Именно поэтому, считает Лукашенко, "Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете".
"В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что их несгибаемые стойкость и самоотверженность "навсегда определили судьбу братских народов и всего человечества, даровали грядущим поколениям право на свободу и созидательный труд".
