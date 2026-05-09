Литва заманивает немецких солдат выгодными беспошлинными покупками
01:04 09.05.2026
Литва заманивает немецких солдат выгодными беспошлинными покупками

Литва ввела налоговые преференции для немецких солдат

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson — Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Литвы ввели систему налоговых преференций для военнослужащих немецкой бригады бундесвера, дислоцированной в республике.
  • Немецкие солдаты могут вернуть литовский НДС на многие покупки с помощью специальной карты SOFA-Card.
  • В Литве для личного состава бундесвера уже функционируют специализированные магазины беспошлинной торговли.
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Власти Литвы ввели систему налоговых преференций для военнослужащих немецкой бригады бундесвера, дислоцированной в республике на постоянной основе, в виде права на беспошлинные покупки и возврат НДС при приобретении дорогостоящих товаров, сообщает газета Bild.
"Налоговый подарок XXL от литовцев (немцам - ред.)… работает через так называемую SOFA-Card - специальную карту для солдат НАТО. С ее помощью (немецкие - ред.) солдаты в Литве могут вернуть литовский НДС (21 процент) на многие покупки, такие как iPhone, мебель, автомобили и бензин", - говорится в материале.
Кроме того, в Литве для личного состава бундесвера уже функционируют специализированные магазины беспошлинной торговли, где цены на товары повседневного спроса, напитки и сигареты значительно ниже рыночных.
Bild отмечает, что введение "налоговых подарков" для иностранных военных происходит на фоне недавнего повышения налогов для граждан самой Литвы, вызванного ростом военных расходов.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
