Литва заманивает немецких солдат выгодными беспошлинными покупками

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Власти Литвы ввели систему налоговых преференций для военнослужащих немецкой бригады бундесвера, дислоцированной в республике на постоянной основе, в виде права на беспошлинные покупки и возврат НДС при приобретении дорогостоящих товаров, сообщает газета Bild.
"Налоговый подарок XXL от литовцев (немцам - ред.)… работает через так называемую SOFA-Card - специальную карту для солдат НАТО. С ее помощью (немецкие - ред.) солдаты в Литве могут вернуть литовский НДС (21 процент) на многие покупки, такие как iPhone, мебель, автомобили и бензин", - говорится в материале.
Кроме того, в Литве для личного состава бундесвера уже функционируют специализированные магазины беспошлинной торговли, где цены на товары повседневного спроса, напитки и сигареты значительно ниже рыночных.
Bild отмечает, что введение "налоговых подарков" для иностранных военных происходит на фоне недавнего повышения налогов для граждан самой Литвы, вызванного ростом военных расходов.
