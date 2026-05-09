МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Киевский режим никогда не был договороспособен, в этом нет никакого сюрприза, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Они никогда не были договороспособны. Никогда", - сказал министр ИС "Вести".
Как он подчеркнул, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине, продолжая минскими договоренностями и стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года.
"Никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима я не усматриваю", - резюмировал Лавров.