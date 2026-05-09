На Кубе возложили венки к мемориалу советскому воину-интернационалисту

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Возложение венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту состоялось на Кубе, сообщает посольство России в Гаване в своем Telegram-канале.
"Наш священный долг – сохранить историческую память о подвиге наших предков, не забывать о том, что мир спас советский солдат, вместе с нашими кубинскими друзьями совместно бороться с современными проявлениями нацизма и неонацизма", - приводит дипмиссия слова посла России на острове Виктора Коронелли, произнесенные на церемонии.
Посольство сообщает, что в мероприятии также приняли участие послы Азербайджана и Белоруссии, представители властей Кубы.