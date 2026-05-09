Биолог рассказала, какие масла могут отогнать комаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Биолог Ирина Лялина рассказала, что для борьбы с комарами можно использовать ароматические масла цитронеллы и гвоздики.

Для эффективной борьбы с насекомыми рекомендуется применять комплексный подход, включающий ультрафиолетовые UV-ловушки, фумигаторы с эфирными маслами и сетки «Антикошка».

Самыми безопасными методами борьбы с комарами названы механические барьеры и электрические мухобойки, а аэрозоли рекомендуется выбирать без запаха на основе пиретроидов.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ароматические масла цитронеллы и гвоздики можно использовать для борьбы с комарами, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил РИА Новости, что первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая - начале июня.

"Из народной медицины можно использовать аромомасла цитронеллы или гвоздики", - сказала " Газете.Ru " Лялина.

Биолог отметила, что лучше всего для борьбы с насекомыми использовать комплексный подход, включающий ультрафиолетовые UV-ловушки, фумигаторы с эфирными маслами и сетки "Антикошка".

Самыми безопасными способами Лялина назвала механические барьеры и электрические мухобойки, а аэрозоли посоветовала выбирать без запаха на основе пиретроидов.

По словам биолога, после распыления аэрозоля стоит на 15-30 минут уйти из комнаты, а перед возвращением проветривать помещение. Кроме того, она рекомендовала накрыть еду и посуду, а также убрать детей и животных из зоны обработки.