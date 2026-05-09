Глава Приангарья принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Иркутске

ИРКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный полк" прошла в Иркутске, в шествии принял участие глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Патриотическая акция "Бессмертный полк" прошла в очном формате в семи муниципальных образованиях Приангарья. Потомки героев прошли по улицам Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Черемхово и Усть-Илимска. В остальных территориях в целях безопасности акция прошла в альтернативных форматах.
"Вместе с жителями Иркутска в колонне с портретами близких прошли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены регионального правительства, сенаторы Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области, депутаты Государственной думы", - говорится в сообщении.
В своем обращении к участникам акции Кобзев подчеркнул, что в День Победы в одном строю "Бессмертного полка" идут "непобедимые и легендарные вместе с внуками и правнуками, которых даже не мечтали прижать к груди".
"Наше героическое прошлое смотрит с этих портретов. В этот день мы остро чувствуем какой ценой завоеван мир на нашей земле. Преклоняемся перед великим поколением победителей, наших земляков: солдат, ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны", - отметил губернатор.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиУчастники акции "Бессмертный полк" в Иркутске
Помимо молодежи в колонне прошли и те, кто знает войну не понаслышке. Пожилым людям в этом строю помогал многочисленный отряд волонтеров. Добровольно стать его участниками изъявили желание сотни юношей и девушек. Большая часть из них - студенты иркутских вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений, выпускники школ, представители регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
В праздничных мероприятиях также приняли участие и юные суворовцы. На территории Иркутского суворовского военного училища состоялось торжественное построение, в котором приняли участие 284 суворовца, их родители и учителя. Присутствующих с Днем Победы поздравил губернатор региона.
Он поблагодарил наставников, а также родителей суворовцев за воспитание будущих защитников Родины. В настоящее время в училище работают 57 преподавателей, 78 учащихся – из семей участников специальной военной операции, 16 из них погибли при исполнении воинского долга.