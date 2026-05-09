В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители Украины в Киеве и Харькове по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам, передает украинское агентство УНИАН.
Издание "Страна.ua", в свою очередь, сообщило, что в Харькове люди несут цветы к мемориалу погибшим советским воинам.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.