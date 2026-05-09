Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 09.05.2026 (обновлено: 13:28 09.05.2026)
В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам

В Киеве и Харькове по случаю Победы несут цветы к мемориалам советских воинов

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди несут цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве
Люди несут цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди несут цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам.
  • В Киеве на месте дежурит большое количество правоохранителей.
  • Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители Украины в Киеве и Харькове по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам, передает украинское агентство УНИАН.
Киеве и Харькове 9 мая люди несут цветы к мемориалам Славы. В Киеве на месте дежурит большое количество правоохранителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Издание "Страна.ua", в свою очередь, сообщило, что в Харькове люди несут цветы к мемориалу погибшим советским воинам.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Песков прокомментировал слова Рубио о мирном урегулировании на Украине
Вчера, 12:58
 
В миреКиевХарьковУкраинаВладимир ЗеленскийСтрана.uaДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала