В Калининграде прошел парад Победы
13:28 09.05.2026 (обновлено: 15:36 09.05.2026)
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской областиПарад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Победы в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 9 мая – РИА Новости. Более тысячи военнослужащих и 10 единиц техники времен Великой Отечественной войны приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
По главной площади Калининграда маршем прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, военнослужащие воинских частей и соединений армейского корпуса, надводных кораблей морской авиации и противовоздушной обороны, морских пехотинцев, курсанты Балтийского высшего военно-морского училища. Принял парад командующий Балтийским флотом Сергей Липилин.
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской областиПарад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Победы в Калининграде
"Неувядаемой славой покрыли себя моряки Балтийского флота. Они обороняли Моонзундские острова, Таллинн, полуостров Ханка. В августе 1941 года авиация Балтийского флота с аэродрома на острове Эзель осуществила первый бомбовый удар по Берлину", - сказал Липилин.
Адмирал отметил, что Балтийский флот внес значительный вклад в оборону Ленинграда. Огнем корабельной артиллерии противник был остановлен на подступах к городу. На сухопутный фронт было направлено 110 тысяч моряков.
"Образцы мужества и героизма проявили воины 3-го Белорусского фронта и моряки-балтийцы, громя врага в Восточной Пруссии. 23 кораблям и частям присвоены звания гвардейских. 64 корабля и воинские части награждены орденами. 151 балтийцу присвоено звание Героя Советского Союза", - добавил Липилин.
"Более тысячи военнослужащих принимают участие в проведении парада Победы", - сказал ведущий парада.
Парад военной техники открыли легендарные танки Т-34 с красным знаменем Победы. Это настоящие боевые машины, которые участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг. Экипажами этих танков было одержано 11 боевых побед. Также в механизированной колонне проехали тяжелый мотоцикл К-750, советский легковой автомобиль ГАЗ-М1, грузовой автомобиль ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3, которая стала одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны, и знаменитая боевая машина реактивной артиллерии "Катюша".
С 81-й годовщиной Победы жителей региона поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Все мы знаем, как отчаянно сопротивлялись фашисты в последние месяцы войны, но крепость Кенигсберг, в неприступности которой были уверены нацисты, сдалась перед доблестной Красной Армией всего за четыре дня. Благодаря подвигу русского солдата эта земля была очищена от нацистов, и мы обрели свою малую родину. Мы гордимся тем, что Калининградская область рождена Победой", - сказал Беспрозванных.
Завершил парад в Калининграде плац-концерт военного оркестра штаба Балтийского флота.
В программе празднования 9 мая в Калининграде также выступление Калининградского драматического театра и Калининградского симфонического оркестра, Балтийского Казачьего хора, ансамбля песни и пляски Балтийского флота. В военно-мемориальный музейном комплексе "Форт № 5" посетителей ждут бесплатные экскурсии и реконструкция штурма Кенигсберга.
КалининградКенигсбергКалининградская областьАлексей БеспрозванныхГруппа ГАЗЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Т-34День Победы — 2026
 
 
