Работу ВС России в зоне СВО показали на трансляции парада

В связи с текущей оперативной обстановкой в параде не приняли участие воспитанники военных училищ, кадетских корпусов и колонна военной техники.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Кадры работы ВС РФ, в том числе войск беспилотных систем, в зоне специальной военной операции показали в ходе трансляции парада на Красной Площади в Москве.

Парад в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне проходит в Москве

В ходе трансляции была показана подготовка на полигонах штурмовых групп морской пехоты к действиям по захвату опорных пунктов противника. Также были продемонстрированы кадры работы танковых экипажей совместно с боевыми машинами поддержки танков.

Кроме того, показаны кадры работы артиллерийских систем "Гиацинт-К" и "Мальва", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Ураган" по поддержке штурмовых групп. Помимо этого, демонстрируется подготовка десантников к совместной работе беспилотника и экипажа БМД-4М

Отдельно показана работа военнослужащих Войск беспилотных систем, в частности, запуски беспилотника "Молния-2", разведывательного комплекса Zala и барражирующего боеприпаса "Ланцет", полеты беспилотников-разведчиков большой продолжительности полета "Иноходец", запуски дронов "Герань" и "Герань-2" по поражению объектов в глубоком тылу противника.

В ходе трансляции продемонстрировали работу по управлению войсками на командном пункте Объединенной группировки войск.

Также была показана работа военнослужащих на боевом дежурстве - летчиков ПВО и экипажей авиационных комплексов "Кинжал", истребителей пятого поколения Су-57 , радиотехнического узла контроля космического пространства, лазерного комплекса "Пересвет", зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", радиолокационной станции "Воронеж-ТМ", комплекса С-350 "Витязь".

Также были показаны видеопоздравления российских военнослужащих, участвующих в СВО.

"Уважаемые товарищи! От лица воинов 150-й гвардейской Идрицко-берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!", - сказал военнослужащий.

Также россиян поздравили представители Войск беспилотных систем и зенитно-ракетного дивизиона.