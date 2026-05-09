Работу ВС России в зоне СВО показали на трансляции парада

- В ходе трансляции парада на Красной площади в Москве были показаны кадры работы ВС РФ в зоне специальной военной операции.
- Были продемонстрированы кадры подготовки и работы различных родов войск, включая артиллерию, ВДВ, Войска беспилотных систем, авиацию и Военно-морской флот.
- В связи с текущей оперативной обстановкой в параде не приняли участие воспитанники военных училищ, кадетских корпусов и колонна военной техники.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Кадры работы ВС РФ, в том числе войск беспилотных систем, в зоне специальной военной операции показали в ходе трансляции парада на Красной Площади в Москве.
Парад в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне проходит в Москве.
В ходе трансляции была показана подготовка на полигонах штурмовых групп морской пехоты к действиям по захвату опорных пунктов противника. Также были продемонстрированы кадры работы танковых экипажей совместно с боевыми машинами поддержки танков.
Кроме того, показаны кадры работы артиллерийских систем "Гиацинт-К" и "Мальва", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Ураган" по поддержке штурмовых групп. Помимо этого, демонстрируется подготовка десантников к совместной работе беспилотника и экипажа БМД-4М.
Отдельно показана работа военнослужащих Войск беспилотных систем, в частности, запуски беспилотника "Молния-2", разведывательного комплекса Zala и барражирующего боеприпаса "Ланцет", полеты беспилотников-разведчиков большой продолжительности полета "Иноходец", запуски дронов "Герань" и "Герань-2" по поражению объектов в глубоком тылу противника.
В ходе трансляции продемонстрировали работу по управлению войсками на командном пункте Объединенной группировки войск.
Также была показана работа военнослужащих на боевом дежурстве - летчиков ПВО и экипажей авиационных комплексов "Кинжал", истребителей пятого поколения Су-57, радиотехнического узла контроля космического пространства, лазерного комплекса "Пересвет", зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", радиолокационной станции "Воронеж-ТМ", комплекса С-350 "Витязь".
Продемонстрирована работа Военно-морского флота РФ в мировом океане - фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подводной лодки с крылатыми ракетами "Архангельск", атомного подводного крейсера "Князь Владимир". Отдельно показана работа военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения, в том числе комплексы "Ярс", гиперзвуковые комплексы "Авангард". Кроме того, показаны стратегические ракетоносцы Ту-160.
Также были показаны видеопоздравления российских военнослужащих, участвующих в СВО.
"Уважаемые товарищи! От лица воинов 150-й гвардейской Идрицко-берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!", - сказал военнослужащий.
Также россиян поздравили представители Войск беспилотных систем и зенитно-ракетного дивизиона.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в связи с текущей оперативной обстановкой в этом году в параде не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.