Рейтинг@Mail.ru
Израиль разместил в Ираке тайную базу для ударов по Ирану, утверждает WSJ - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 09.05.2026
Израиль разместил в Ираке тайную базу для ударов по Ирану, утверждает WSJ

WSJ: Израиль разместил секретную базу в пустыне в Ираке для ударов по Ирану

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Израильский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль разместил тайную военную базу в пустыне в Ираке для нанесения авиационных ударов по Ирану, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
  • На базе были размещены специальные силы, логистический центр для израильских воздушных сил и поисково-спасательные команды.
  • Израильскую базу чуть не обнаружили в марте, после сообщения местного пастуха о необычной военной активности в районе, но продвижение иракских военных было сдержано с помощью авиаударов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Израиля разместили секретную военную базу в пустыне в Ираке для нанесения авиационных ударов по Ирану, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.
Как заявили изданию источники, армия Израиля построила объект, в котором размещались специальные силы, база также играла роль логистического центра для израильских воздушных сил. По словам источников, база появилась незадолго до начала военных действий против Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Трамп ожидает, что Иран скоро передаст ответ по предложениям США
Вчера, 02:28
"Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны (США и Израиля против Ирана - ред.)", - говорится в публикации газеты.
Издание уточняет, что на базе были также размещены поисково-спасательные команды для поиска израильских пилотов, катапультировавшихся из сбитых самолетов. Один из неназванных источников добавил, что на базе также находились бойцы спецподразделений ВВС Израиля, обученные проводить диверсионные операции на территории противника.
Источники добавили Wall Street Journal, что израильскую базу в иракской пустыне чуть не обнаружили в марте. Газета напоминает со ссылкой на неназванные иракские государственные СМИ, что местный пастух сообщил о необычной военной активности в этом районе, в частности, о полетах вертолетов, после чего туда были направлены военные Ирака для проверки военного объекта.
"Израиль сдержал их продвижение с помощью авиаударов", - сообщило газета со ссылкой на один из источников.
Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Израиль сомневается, что США возобновят операцию против Ирана, пишут СМИ
6 мая, 16:11
Газета не уточняет точное местоположение базы в Ираке. Один из неназванных источников сообщил, что когда американский истребитель F-15 был сбит недалеко от иранского города Исфахан, Израиль предложил помощь, но американские силы самостоятельно спасли двух летчиков. Израиль также наносил авиаудары для защиты операции, добавляет Wall Street Journal.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Трамп допустил возобновление операции в Ормузе
Вчера, 03:03
 
В миреИзраильИранИракДональд ТрампF-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала