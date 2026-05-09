Рейтинг@Mail.ru
Ученый объяснил, почему недопустимы попытки пересмотра истории - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 09.05.2026
Ученый объяснил, почему недопустимы попытки пересмотра истории

Аристов: память о войне объединяла Россию и Европу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоктор исторических наук Станислав Аристов
Доктор исторических наук Станислав Аристов - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Доктор исторических наук Станислав Аристов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки пересмотра истории Второй мировой войны на Западе приведут к деструктивным последствиям, заявил доктор исторических наук Станислав Аристов.
  • Аристов считает недопустимым замалчивание и преуменьшение роли предков в освобождении мира от нацизма.
  • Ученый подчеркнул, что разрушение общей исторической памяти уменьшает возможности для диалога и усложняет построение совместного будущего.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Попытки в ряде западных стран пересмотреть историю Второй мировой войны приведут к деструктивным последствиям, заявил РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.
"Я убежден, что подобные попытки ведут к деструктивным последствиям", - сказал он.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Канцлер Австрии рассказал, чем грозят попытки переписать историю
Вчера, 15:09
Аристов считает, что "пересмотр фактов направлен на замалчивание и преуменьшение роли наших предков в освобождении мира от нацизма, что является недопустимым искажением исторической правды". Кроме того, по мнению историка, "это ведет к размыванию нашей общей исторической памяти с европейскими народами".
"Память о Второй мировой войне долгое время была тем фундаментом, который нас объединял. Когда эта основа разрушается, возможностей для диалога становится все меньше, а без наличия общих коллективных воспоминаний в исторической памяти крайне сложно, если не невозможно, выстраивать устойчивое совместное настоящее и будущее", - подчеркнул ученый.
Отвечая на вопрос о Дне Победы, он заметил, что для него "этот день выходит за рамки государственного праздника". "Как специалист по истории национал-социализма и системы нацистских концентрационных лагерей, я, возможно, острее многих осознаю, какого именно врага сокрушил советский народ", - указал Аристов. Он уверен, что "9 мая - это день памяти о великом подвиге и беспрецедентной жертве наших предков".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой
9 октября 2025, 14:14
 
В миреДень Победы — 2026День ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала