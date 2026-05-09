Ученый объяснил, почему недопустимы попытки пересмотра истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Попытки пересмотра истории Второй мировой войны на Западе приведут к деструктивным последствиям, заявил доктор исторических наук Станислав Аристов.

Аристов считает недопустимым замалчивание и преуменьшение роли предков в освобождении мира от нацизма.

Ученый подчеркнул, что разрушение общей исторической памяти уменьшает возможности для диалога и усложняет построение совместного будущего.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Попытки в ряде западных стран пересмотреть историю Второй мировой войны приведут к деструктивным последствиям, заявил РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.

"Я убежден, что подобные попытки ведут к деструктивным последствиям", - сказал он.

Аристов считает, что "пересмотр фактов направлен на замалчивание и преуменьшение роли наших предков в освобождении мира от нацизма, что является недопустимым искажением исторической правды". Кроме того, по мнению историка, "это ведет к размыванию нашей общей исторической памяти с европейскими народами".

"Память о Второй мировой войне долгое время была тем фундаментом, который нас объединял. Когда эта основа разрушается, возможностей для диалога становится все меньше, а без наличия общих коллективных воспоминаний в исторической памяти крайне сложно, если не невозможно, выстраивать устойчивое совместное настоящее и будущее", - подчеркнул ученый.