Иран имеет основания доверять России в ядерной сфере, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Иран доверяет нам в полном объеме, и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране", - сказал он журналистам.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока.