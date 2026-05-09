Рейтинг@Mail.ru
Иран имеет основания доверять России в ядерной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 09.05.2026 (обновлено: 22:38 09.05.2026)
Иран имеет основания доверять России в ядерной сфере, заявил Путин

Путин: Иран доверяет России в полном объеме

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран доверяет России в ядерной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Россия не нарушала договоренностей и продолжает мирные ядерные программы в Иране, отметил Путин.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Иран доверяет нам в полном объеме, и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране", - сказал он журналистам.
Он отметил, что сотрудничество России и Ирана в сфере мирного атома "не подвержено текущей конъюнктуре".
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин назвал конфликт между Ираном и США очень сложным
Вчера, 21:41
 
В миреРоссияИранВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала