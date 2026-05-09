Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана, заявили в МИД

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новые удары США и Ирана в Персидском заливе беспокоят Москву, поскольку ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
По его словам, беспокойство российской стороны не может не вызывать все, что препятствует выходу на устойчивые договоренности Тегерана и Вашингтона.