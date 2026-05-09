В Индонезии прошел юбилейный "Бессмертный полк"

ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Юбилейная, десятая по счету акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.
Акции предшествовал торжественный концерт, посвященный Дню Победы. Открывая мероприятие, посол России в Индонезии Сергей Толченов подчеркнул особую значимость сохранения памяти о подвиге предков в современных условиях.
"Наверное, только теперь, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и когда мы встали на защиту своих сограждан и всего русского мира, мы понимаем и осознаем истинные масштабы и величие этого подвига", - заявил российский дипломат.
