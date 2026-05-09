06:59 09.05.2026 (обновлено: 08:23 09.05.2026)
В Индонезии прошел юбилейный "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столице Индонезии Джакарте прошла юбилейная, десятая по счету акция «Бессмертный полк».
  • В памятном шествии приняли участие сотрудники посольства РФ в Индонезии, дипломаты дружественных государств, соотечественники и индонезийские друзья России.
  • Посол России в Индонезии Сергей Толченов подчеркнул особую значимость сохранения памяти о подвиге предков в современных условиях.
ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Юбилейная, десятая по счету акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Индонезии Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.
В памятном шествии приняли участие сотрудники посольства РФ в Индонезии, дипломаты дружественных государств, соотечественники, а также индонезийские друзья России.
Акции предшествовал торжественный концерт, посвященный Дню Победы. Открывая мероприятие, посол России в Индонезии Сергей Толченов подчеркнул особую значимость сохранения памяти о подвиге предков в современных условиях.
"Наверное, только теперь, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и когда мы встали на защиту своих сограждан и всего русского мира, мы понимаем и осознаем истинные масштабы и величие этого подвига", - заявил российский дипломат.
В миреРоссияИндонезияСергей ТолченовДень Победы — 2026
 
 
