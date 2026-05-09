В Иране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи
19:58 09.05.2026 (обновлено: 23:50 09.05.2026)
В Иране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Пострадавший при ударах США и Израиля Моджтаба Хаменеи идет на поправку

  • Новый верховный лидер Ирана, пострадавший во время операции США и Израиля, идет на поправку.
  • Он отделался небольшими травмами.
  • В подходящее время он выступит публично.
  • С момента избрания заявления от его имени публиковала пресс-служба.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, пострадавший во время ударов США и Израиля, идет на поправку, заявил руководитель протокольной службы офиса главы Ирана Мазахер Хосейни.
"Он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии", — передает его слова агентство Fars.
По его словам, Хаменеи получил ранения при падении, попав под взрывную волну. У него также небольшая рваная рана за ухом. Выступить перед публикой лидер планирует в "подходящее время".
В минувший четверг о встрече с Хаменени впервые сообщил резидент Ирана Масуд Пезешкиан. Сам он не появлялся на публике с момента избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта. С тех пор несколько посланий от имени верховного лидера публиковала лишь его пресс-служба.
В конце февраля территорию Ирана начали обстреливать США и Израиль. В первый же день погиб верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи, а затем практически вся военная и политическая верхушка страны. В частности, были убиты начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.
МИД Исламской Республики Иран назвал это преступлением против мира, безопасности и человечности, призвав все страны ООН привлечь Вашингтон и Тель-Авив к ответственности.
