Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (стоп-кадр видео)

Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (стоп-кадр видео)

Краткий пересказ от РИА ИИ Гостям парада на Красной площади подарили модель советского бомбардировщика Пе-2.

В подарочный набор для гостей парада, помимо модели советского бомбардировщика, вошли толстовка, дождевик и термос.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Модель советского бомбардировщика Пе-2 подарили гостям парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

В подарочный набор для гостей парада, помимо модели советского бомбардировщика, вошли толстовка, дождевик и термос.

В Москве 9 мая проходит военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во время парада в составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Кроме того, в трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации, в том числе в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.