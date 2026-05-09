В Пензе в параде Победы приняли участие около 1200 человек.

САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Около 1200 человек, 35 единиц военной техники и 6 самолетов приняли участие в параде в честь Дня Победы в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Тысяча двести участников парада, 35 единиц техники, в воздушной части шесть самолетов и парашютисты", - ответили в пресс-службе на вопрос об участниках парада.
В администрации Пензы сообщили, что праздничный парад состоялся на центральной площади у монумента воинской и трудовой славы. Маршем прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. К ним присоединились представители подразделения МЧС, УФСИН, "Юнармии", отряда содействия полиции "Тигр".
Завершилась торжественная часть возложением цветов и венков к вечному огню.