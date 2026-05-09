Глава МИД Эстонии попытался объяснить празднование 9 мая Днем Европы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна прибыл 9 мая в приграничную с РФ Нарву, жители которой смотрели трансляцию парада в День Победы в Москве на экранах из Ивангорода, при этом он заявил, что в республике в этот день отмечают именно День Европы, а о победе над нацизмом даже не упомянул.