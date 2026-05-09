Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии попытался объяснить празднование 9 мая Днем Европы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 09.05.2026
Глава МИД Эстонии попытался объяснить празднование 9 мая Днем Европы

Глава МИД Эстонии Цахкна прибыл в приграничную с Россией Нарву

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что 9 мая в республике отмечают День Европы.
  • Служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям публично поздравлять друг друга с Днем Победы и штрафует за использование георгиевской ленточки.
  • В России 9 мая отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве прошел военный парад.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна прибыл 9 мая в приграничную с РФ Нарву, жители которой смотрели трансляцию парада в День Победы в Москве на экранах из Ивангорода, при этом он заявил, что в республике в этот день отмечают именно День Европы, а о победе над нацизмом даже не упомянул.
"Добро пожаловать в Нарву. Это восточная граница НАТО и Евросоюза, и мы собираемся отмечать 9 мая. Для нас здесь это означает день Европы", - сказал Цахкна в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
При этом глава эстонского МИД не упомянул победу над нацизмом.
Служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, сообщали РИА Новости активисты. Помимо этого, всех тех, кто возлагает цветы на братских могилах, снимают на видео, а за использование георгиевской ленточки выносится штраф. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до конфликта на Украине.
В субботу Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в честь знаменательного события состоялся военный парад.
В Ивангороде по этому случаю пройдет концерт, который будет видно и слышно на двух берегах Нарвы с российской и эстонской стороны.
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Москве прошел флешмоб с поднятием 81-метровой ленты в День Победы
Вчера, 17:08
 
В миреРоссияНарваМоскваВладимир ПутинНАТОДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала