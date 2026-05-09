Глава МИД Эстонии попытался объяснить празднование 9 мая Днем Европы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна прибыл 9 мая в приграничную с РФ Нарву, жители которой смотрели трансляцию парада в День Победы в Москве на экранах из Ивангорода, при этом он заявил, что в республике в этот день отмечают именно День Европы, а о победе над нацизмом даже не упомянул.
"Добро пожаловать в Нарву. Это восточная граница НАТО и Евросоюза, и мы собираемся отмечать 9 мая. Для нас здесь это означает день Европы", - сказал Цахкна в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
При этом глава эстонского МИД не упомянул победу над нацизмом.
Служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, сообщали РИА Новости активисты. Помимо этого, всех тех, кто возлагает цветы на братских могилах, снимают на видео, а за использование георгиевской ленточки выносится штраф. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до конфликта на Украине.
В субботу Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в честь знаменательного события состоялся военный парад.
В Ивангороде по этому случаю пройдет концерт, который будет видно и слышно на двух берегах Нарвы с российской и эстонской стороны.