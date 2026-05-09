ФСБ рассекретила документы о подготовке нацистских пропагандистов

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о работе школ по подготовке нацистских пропагандистов во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"УФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило протоколы допросов 1944-1947 годов, раскрывающие систему создания нацистской Германией сети пропагандистских школ и лагерей из числа советских военнопленных", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что одна из таких школ была организована в 1942 году и располагалась в Вустрау в Германии. В учреждении обучали коллаборационистов, пропагандистов и других специалистов для работы на оккупированных территориях СССР и в системе немецких спецслужб.
В опубликованных документах отмечается, что подготовка людей велась с целью пропаганды идеи создания самостоятельной Украины.
"В категорической форме было предложено при встрече друг с другом, со старшим или с группой лиц, в место обычного приветствия, поднимая правую руку вверх, говорить: "Слава Украине!" - сказано в протоколе допроса от 23 марта 1944 года.
