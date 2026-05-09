Фицо сообщил Путину о готовности Зеленского встретиться с ним

БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Владимира Зеленского встретиться с российским президентом в любом формате.
"Российскому президенту я передал послание от... Зеленского, он в понедельник в Армении в ходе нашей личной встречи сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным в любом формате", - сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.