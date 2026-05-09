20:53 09.05.2026 (обновлено: 21:09 09.05.2026)
Фицо сообщил Путину о готовности Зеленского встретиться с ним в любом формате

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии заявил, что передал президенту Владимиру Путину послание от Зеленского о готовности встретиться с ним в любом формате.
  • Оно сообщил, что получил ответ от Путина.
  • Если Зеленский заинтересован во встрече, то он должен позвонить по телефону, сказал российский президент.
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Владимира Зеленского встретиться с российским президентом в любом формате.
"Российскому президенту я передал послание от... Зеленского, он в понедельник в Армении в ходе нашей личной встречи сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным в любом формате", - сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу.

По словам Фицо, он получил понятный ответ: если Зеленский заинтересован во встрече, то он должен связаться по телефону российским президентом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
