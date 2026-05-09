Большинство словаков одобрили поездку Фицо в Москву на День Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Большинство жителей Словакии одобряют поездку премьера Роберта Фицо в Москву на День Победы, несмотря на протесты и препятствия со стороны других европейских держав и внутренней оппозиции, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Словацкая оппозиция еще до поездки в Москву и тем более когда вернемся будет распространять различные антироссийские нарративы и стремиться выставить этот визит как что-то дурное. Но, с другой стороны, я считаю, что большинство словаков настроены так, что эту поездку одобряют", - сказал политик, посетивший Москву на День Победы в составе словацкой делегации.
Как отметил собеседник агентства, излишне комментировать запрет Польши и стран Прибалтики на перелет словацкой делегации в РФ через их воздушное пространство. В то же время он подчеркнул, что сейчас люди живут в свободном мире со свободой самовыражения, а подобные шаги выглядят так, "будто они хотят эту свободу ограничить".
"То, что мы пойдем почтить память всех, кто погиб, почтить память их родственников и воздать им почести – это для меня нечто абсолютно естественное и само собой разумеющееся. Если бы мы подходили к этому исходя из текущей геополитической ситуации и идеологии в отношениях, мы бы не смогли проводить встречи ни с Соединенными Штатами из-за войны в Иране, ни, возможно, с Израилем из-за палестинского конфликта", - сказал Гашпар.