Рейтинг@Mail.ru
Большинство словаков одобрили поездку Фицо в Москву на День Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 09.05.2026
Большинство словаков одобрили поездку Фицо в Москву на День Победы

РИА Новости: большинство словаков одобрили поездку Фицо в Москву на День Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство жителей Словакии одобрили поездку премьера Роберта Фицо в Москву на День Победы.
  • Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Большинство жителей Словакии одобряют поездку премьера Роберта Фицо в Москву на День Победы, несмотря на протесты и препятствия со стороны других европейских держав и внутренней оппозиции, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В апреле он заявлял, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого спецборта над их территорией на торжества, не выдала разрешение и Эстония.
«
"Словацкая оппозиция еще до поездки в Москву и тем более когда вернемся будет распространять различные антироссийские нарративы и стремиться выставить этот визит как что-то дурное. Но, с другой стороны, я считаю, что большинство словаков настроены так, что эту поездку одобряют", - сказал политик, посетивший Москву на День Победы в составе словацкой делегации.
Как отметил собеседник агентства, излишне комментировать запрет Польши и стран Прибалтики на перелет словацкой делегации в РФ через их воздушное пространство. В то же время он подчеркнул, что сейчас люди живут в свободном мире со свободой самовыражения, а подобные шаги выглядят так, "будто они хотят эту свободу ограничить".
"То, что мы пойдем почтить память всех, кто погиб, почтить память их родственников и воздать им почести – это для меня нечто абсолютно естественное и само собой разумеющееся. Если бы мы подходили к этому исходя из текущей геополитической ситуации и идеологии в отношениях, мы бы не смогли проводить встречи ни с Соединенными Штатами из-за войны в Иране, ни, возможно, с Израилем из-за палестинского конфликта", - сказал Гашпар.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Железный занавес" и память о Победе: переговорный марафон Путина в Кремле
Вчера, 19:14
 
В миреМоскваСловакияЛитваТибор ГашпарРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала