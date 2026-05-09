Фицо не передавал Путину никаких посланий от Зеленского, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фицо не передавал Владимиру Путину никаких посланий от Зеленского, заявил Юрий Ушаков.
- Об этом заявил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от Владимира Зеленского, заявил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
Переговоры Путина и Фицо в Кремле длились более полутора часов.
«
"Никаких посланий Зеленский через него не передавал... Не было послания", - сказал Ушаков журналистам.