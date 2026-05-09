Фицо заявил, что обсудит с Путиным серьезные вопросы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить "серьезные вопросы" между Россией и Словакией.

"Хочу воспользоваться этим случаем, уважаемый господин президент, и обсудить серьезные вопросы между нашими странами", - сказал премьер на встрече с российским президентом в Кремле.