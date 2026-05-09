Фицо поздравил Путина с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за традиционное гостеприимство.
"Уважаемый господин президент, дамы и господа, в первую очередь от имени всей словацкой делегации хочу выразить благодарность за приветствие и гостеприимство, традиционное гостеприимство в России", - сказал Фицо в ходе встречи с Владимиром Путиным.
Премьер Словакии от имени своей делегации также поздравил Владимира Путина с Днем Победы, который по его словам, является "наиболее значительным государственным праздником".
"Для меня большая честь, что я могу быть здесь, в Российской Федерации, во время празднования этой значительной даты", - резюмировал он.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.