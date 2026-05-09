Рейтинг@Mail.ru
Фицо поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 09.05.2026 (обновлено: 13:48 09.05.2026)
Фицо поздравил Путина с Днем Победы

Фицо поздравил Путина с Днем Победы и поблагодарил за гостеприимство

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за традиционное гостеприимство.
«
"Уважаемый господин президент, дамы и господа, в первую очередь от имени всей словацкой делегации хочу выразить благодарность за приветствие и гостеприимство, традиционное гостеприимство в России", - сказал Фицо в ходе встречи с Владимиром Путиным.
Премьер Словакии от имени своей делегации также поздравил Владимира Путина с Днем Победы, который по его словам, является "наиболее значительным государственным праздником".
"Для меня большая честь, что я могу быть здесь, в Российской Федерации, во время празднования этой значительной даты", - резюмировал он.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин обсудил сотрудничество с иностранными лидерами, приехавшими в Москву
Вчера, 13:41
 
РоссияДень Победы — 2026Роберт ФицоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала