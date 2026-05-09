13:10 09.05.2026
Фицо не передавал Путину послание от Зеленского, заявил Песков

© AP Photo / Petr David Josek — Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал президенту РФ Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского.
  • Словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД писала, что премьер Словакии во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского.
  • У Путина и Фицо не было возможности переговорить на торжественном приеме в Кремле для иностранных лидеров, прибывших на празднование Дня Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал президенту РФ Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД писала, что премьер Словакии во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского.
"Нет, не передано", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, передавал ли уже Фицо какое-либо послание от Зеленского.
Он уточнил, что на уже состоявшемся в Кремле торжественном приеме для иностранных лидеров, прибывших на празднование Дня Победы, у Путина и Фицо не было возможности переговорить.
"На приеме все были, там особо не было возможности", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Владимир Путин, День Победы — 2026
 
 
