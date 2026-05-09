Фицо планирует обсудить с Путиным украинский конфликт - РИА Новости, 09.05.2026
12:35 09.05.2026 (обновлено: 12:42 09.05.2026)
Источник: Фицо планирует обсудить с Путиным украинский конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует обсудить конфликт на Украине с Владимиром Путиным во время визита в Россию.
  • На повестке дня также стоят вопросы экономики, включая поставки российских энергоресурсов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Россию рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным конфликт на Украине, выразил мнение в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, приехавший в Москву в составе делегации республики.
"Думаю, что состоится небольшая дискуссия о конфликте на Украине, потому что наш премьер как раз встречался в Ереване с… (Владимиром) Зеленским", - сказал агентству Гашпар.
Как отметил политик, на повестке дня также стоят вопросы экономики, включая поставки российских энергоресурсов.
МоскваУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинТибор ГашпарДень Победы — 2026
 
 
