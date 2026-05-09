Источник: Фицо планирует обсудить с Путиным украинский конфликт

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Россию рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным конфликт на Украине, выразил мнение в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, приехавший в Москву в составе делегации республики.