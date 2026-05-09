МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Всем европейским лидерам стоило последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и посетить Москву на День Победы, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
"Это то, что следовало бы сделать всем правителям стран Европы. Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории. Роберт Фицо наплевал на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы. И он правильно сделал", — признал эксперт.
"У нас же в итальянских властных кругах сидят персонажи, которые <…> постоянно требуют новых санкций против России и продолжают изъясняться на языке жалких рабов. Кто забывает историю, тот ставит под удар нас и наше будущее. А нами правят люди, которые цинично ее коверкают!" — воскликнул Саламоне.
Накануне Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы. Глава словацкого правительства назвал себя "паршивой овцой" среди европейских политиков из-за нежелания отстаивать позицию, которую странам диктуют в Брюсселе.